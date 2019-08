Fliegenpilz (Amanita muscaria) Foto: ©abramsdesign - stock.adobe.com

Sonne, Wind und andere erneuerbare Energiequellen liefern nur zeitweise Strom, daher ist eine adäquate Speicherung der Schlüssel für ihre praktischen Nutzung. Einen gangbaren Weg dahin könnten sogenannte Redox-Flow-Batterien (RFBs) weisen. Das Prinzip dieser Akkumulatoren war schon 1949 beschrieben und patentiert worden. Doch erst mit der Ölkrise der 1970er Jahre begann die US-Raumfahrtagentur NASA mit der Entwicklung von kostengünstigen elektrochemischen Energiespeichern nach diesem Prinzip. Im Rahmen der Forschung wurden preiswerte Metalle anhand ihrer Redoxeigenschaften auf ihre Eignung als Energiespeicher untersucht.

Redox-Flow-Batterien speichern Energie in großen Chemikalienbehältern; die Reaktionspartner sind dabei in einer geeigneten Flüssigkeit gelöst. In den 1980er Jahren begann die Entwicklung von RFBs auf Vanadium-Basis, die heute als die am besten erforschte Spielart dieser Energiespeicher gilt: Sie könnten möglicherw...