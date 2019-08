Wer in Deutschland seinen Beruf wechseln will, hat es nicht leicht. Besonders bekannt sind die Hürden für Menschen, die mit einem Quereinstieg Erzieher*innen werden möchten. In jedem Bundesland sind die Bedingungen anders, wer mit Kindern arbeiten möchte, muss zum Teil die ganze Ausbildung nachholen. Auch wer eine längere Auszeit vom Job einlegen möchte, hat es schwer. Lediglich bei Beamt*innen, wie Lehrer*innen, gibt es ein institutionalisiertes System, um bis zu ein Jahr auszusteigen.

In Österreich ist es viel verbreiteter, eine Pause im Arbeitsleben einzulegen oder in einen anderen Beruf zu wechseln. Dort gibt es ein Programm, das sich Bildungskarenz nennt. In erster Linie soll es dazu dienen, sich weiter zu bilden oder in andere Berufe reinzugucken, doch es kann auch für eine Auszeit genutzt werden. Jede*r Arbeitnehmer*in, die sechs Monate ohne Unterbrechung festangestellt war, kann davon Gebrauch machen. Die Auszeit kann bis zu zwölf Monate dauern, wenigstens muss sie zwei Monate umfassen. Wer bereits einmal Gebrauch von dem Programm gemacht hat, kann nach vier Jahren wieder eine Bildungskarenz einlegen. Der Arbeitgeber muss zwar zustimmen, aber keine Kosten tragen. Diese werden vom Arbeitsmarktservice, dem Pendant zur deutschen Agentur für Arbeit, übernommen. Der Zuschuss richtet sich nach dem, was man vorher verdient hat, und liegt bei 55 Prozent des Nettoeinkommens. Der Mindestsatz beträgt 14,53 Euro, der Höchstsatz 87 Euro am Tag. Die Bildungskarenz wird in erster Linie von Beschäftigten in Anspruch genommen, die unzufrieden in ihrem Beruf sind, oder einfach etwas Neues ausprobieren wollen.

»Ich habe auf der Alm bei einem Bauern gearbeitet und Verantwortung für 16 Kühe übernommen«, erzählt Andreas Müller, der gerade in Bildungskarenz ist. Vorher war der 28-Jährige zweieinhalb Jahre als Sozialarbeiter bei der Diakonie angestellt. In Niederösterreich hat er Asylbewerber*innen beraten. Schnell war ihm klar, dass er das nicht sein ganzes Leben machen will. »Um herauszufinden, was ich mir vorstellen könnte und das in Ruhe zu überlegen, habe ich mich für die Bildungskarenz entschieden«, sagt Müller. Bis zu seinem Studium wusste er nicht von dem Programm, doch als er anfing bei der Diakonie zu arbeiten, waren gerade zwei seiner Kolleg*innen in Bildungskarenz, so erfuhr er von dieser Möglichkeit.

Nicht alle Arbeitgeber unterstützen die Karenz

Einen Rechtsanspruch auf die Bildungskarenz gibt es aber nicht. Aus Sicht der Arbeiterkammer »ein Schwachpunkt«, sagt Michael Tölle. Er arbeitet in der Abteilung Bildungspolitik der Arbeiterkammer in Wien. »Je nach Branche sind Arbeitgeber mehr oder minder bereit, die Bildungskarenz zuzulassen. Probleme gibt es zum Beispiel im Pflegebereich«, so Tölle. Die Arbeitgeber würden die Karenz nicht bewilligen, wenn sie keine Aussicht hätten, Ersatz für die vorübergehend freien Stellen zu finden. Denn die Karenz sieht vor, dass die Stelle von der Person, die in Auszeit geht, freigehalten wird.

Eingeführt wurde die Bildungskarenz 1998, von der damaligen Regierung aus SPÖ und ÖVP. Vorher hatte sich die Arbeiterkammer für Sabbatjahrregelungen eingesetzt. 1995 hatte Dänemark erstmals ein Modell verabschiedet, mit welchem Arbeitnehmer eine Auszeit nehmen können. »Die Arbeiterkammer ist mit diesem Modell auf die Politik zugegangen, um einen Rotationseffekt auf dem Arbeitsmarkt zu erreichen«, sagt Tölle, der sich an die Entwicklung der Bildungskarenz gut erinnern kann.

Die Teilnehmer*innen der Bildungskarenz müssen einen Teil der Zeit in Weiterbildung investieren. Für Akademiker*innen gilt, dass 8 ECTS-Punkte pro Semester erbracht werden müssen. Das ist mit zwei bis drei Seminaren getan, die als Kompaktseminare auch an zwei Wochenenden absolviert werden können. Menschen ohne Studienabschluss müssen 20 Stunden in der Woche eine Aus- oder Weiterbildung machen. Möglich ist beispielsweise die Teilnahme an einem Sprachkurs, dieser kann auch außerhalb von Österreich stattfinden.

Akademiker im Vorteil

Andreas Müller findet, dass Akademiker*innen es leichter haben. In diesem Punkt kritisiert er das Programm. »Die Arbeiterkammer hat von mir, neben den Studienleistungen, keine Nachweise angefordert, was ich in meiner Auszeit gemacht habe«, berichtet er. In seinem Bekanntenkreis haben einige die Bildungskarenz für eine Weltreise genutzt. »Ich finde es nicht schlecht, dass sie die Möglichkeit dazu haben, aber ich finde, das dies für Nicht-Akademiker auch möglich sein sollte«, sagt Müller.

Müller hat in seinen zwölf Monaten Auszeit viele verschiedene Dinge ausprobiert. Unter anderem hat er bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS) in Berlin ein dreimonatiges Praktikum absolviert. Hier hat er auch noch 440 Euro Praktikumsgehalt bekommen, neben den 925 Euro, die er vom Arbeitsmarktservice erhält. Bis zu 450 Euro kann man in der Bildungskarenz monatlich dazu verdienen. Als Sozialarbeiter hat er vorher 1550 Euro Netto verdient. Die finanzielle Unterstützung durch den Arbeitsmarktservice findet Müller sehr wichtig: »Mit Ende 20 denkt man schon: Ich möchte nicht mehr vom Geld meiner Eltern leben.«

Besonders hat es Müller gefallen, mehr Zeit für gesellschaftliches Engagement zu haben. Er hat sich im »I.L.A Kollektiv«engagiert, einer Gruppe, die in Österreich mit Gewerkschaften zusammenarbeitet und politische Bildung macht. »Mit einem 40-Stunden-Job hätte ich mich dort nicht so einbringen können«, ist sich Müller sicher.

Karenz auch zu zweit möglich

Als er auf der Alm arbeitete, war seine Freundin auch gerade in Bildungskarenz und sie konnten gemeinsam beim selben Bauern arbeiten. Sie ist ebenfalls Sozialarbeiterin und hat in dieser Auszeit eine Permakultur-Ausbildung angefangen. In diesem Bereich lernt man nachhaltige Lebensformen kennen, die in der Energieversorgung oder in der Landschaftsplanung eingesetzt werden können. Diese Ausbildung wird sie nach Ablauf der Auszeit abschließen. Ihr Ziel ist es, landwirtschaftliche Arbeit mit Sozialarbeit zu verbinden.

Wenngleich die gescheiterte Regierung von Sebastian Kurz Arbeitnehmerrechte einschränkte und den Zwölfstundentag wieder einführte, traute sie sich an die Bildungskarenz nicht heran. Eine Mitarbeiterin der Arbeiterkammer riet Müller allerdings dazu, sein Jahr jetzt zu beantragen und damit nicht zu warten. Auch in der Bevölkerung Österreichs wurde gemunkelt, ob das Programm vor der rechtskonservativen Regierung sicher sei.

Nur vier Monate vor der geplanten Auszeit erzählte Müller seinem Chef von seinen Wünschen, dieser gab ihm direkt sein Okay. Die Arbeiterkammer forderte einige Papiere an, aber im Großen und Ganzen war es nicht schwierig, die Bildungskarenz bewilligt zu bekommen, sagt Müller. Er ist sich nicht sicher, was ihm an dem Jahr am besten gefallen hat. »Die Kombination von den vielen verschiedenen Tätigkeiten, die ich machen konnte, hat mir sehr gefallen«, sagt Müller.