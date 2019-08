13. August 1989: Am Brandenburger Tor haben Ausreisewillige zum Jahrestag des Mauerbaus demonstriert. Jetzt hat auch die bundesdeutsche Botschaft in Budapest wegen Überfüllung geschlossen; dort harren 180 DDR-Bürger auf eine Ausreisemöglichkeit. Erwin spottet am Mittagstisch in der Betriebskantine, dass wir, die in der DDR bleiben, uns bald alle persönlich kennen. Er rezitiert Peter Hacks, der vor Jahren fast prophetisch dichtete: »Mein Dörfchen, das heißt DDR,/ Hier kennt jeder jeden./ Wenn Sie in Rostock flüstern, Herr,/ Hört Leipzig, was sie reden./ Das Mädchen, das zu lieben lohnt,/ Kennt auch Ihr Freund genauer,/ Es gibt nichts Neues unterm Mond,/ Nichts dieserseits der Mauer.« Manne wirft Erwin vor, den von ihm geschätzten Dichter zu instrumentalisieren: »Hacks ist ein loyaler Staatsbürger.« Er habe 1976 nicht die Petition gegen das Einreiseverbot für Biermann unterschrieben. Weshalb damals die Bayern, exakter: die Münchner Kamme...

