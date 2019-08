In einem Geschäft für Unterwäsche in Dschidda, Saudi-Arabien, 2012 Foto: Reuters/Susan Baaghil

Sie beschreiben Saudi-Arabien als ein Land im Aufbruch: Die Abhängigkeit vom Öl soll verringert werden, Wirtschaft und Gesellschaft befinden sich in einer tiefgreifenden Transformation. Saudische Frauen dürfen seit Mitte 2018 Auto fahren, künftig auch verreisen, das Land möchte sich gegenüber dem Westen öffnen. Was verändert sich dort sonst?

Saudi-Arabien ist ein Land mit extremen Widersprüchen - es ist eine hoch technologisierte Gesellschaft und gleichzeitig ultrakonservativ. Das Königreich mit seiner extrem ideologischen religiösen Ausprägung hatte sich lange Zeit von der Welt abgeschottet. Die meisten jungen Menschen begrüßen die jüngsten Entwicklungen. Dieser Aufbruch vollzieht sich in autokratischem Regierungsstil, der jegliche Form von Kritik an den Herrschern verfolgt. Viele politische Entscheidungen in der Welt werden von Saudi-Arabien erheblich mit beeinflusst, deshalb ist es auch für uns bedeutsam ist, ob dieser Aufbruch...