Einkaufen ist nur scheinbar eine leichte Sache. Man muss sich schon genau vorbereiten, damit es nicht im Chaos endet. Oder man - kaum zu Hause - noch mal loslaufen muss, weil man das Wichtigste vergessen hat. Oder sich in der Einkaufstüte lauter überflüssiger Schnickschnack befindet. Deshalb ist es am besten, sich einen Einkaufszettel zu schreiben. Dann ist es ganz einfach: Rein in den Supermarkt, Liste abarbeiten, zahlen, fertig. Allerdings muss man den Zettel so verwahren, dass er nicht verloren geht. Das sieht man ja öfters - vor der Kaufhalle, drinnen in den Gängen, in den Einkaufswagen: Notizzettel, deren einstige Besitzer sich dann wahrscheinlich das Hirn zermartert haben, was denn nun eigentlich benötigt wird im Haushalt. Genau so hat es offenbar Donald Trump gemacht; nur beim letzten Schritt hat er nicht aufgepasst und den Zettel irgendwo fallen lassen. Und so wurde Trumps Einkaufsliste weltbekannt: Cola, Eier, Donuts, Bier, Grönland. wh