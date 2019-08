Düsseldorf. Bei jeder 14. Hochzeit, die zwischen Oktober 2017 und Dezember 2018 gefeiert wurde, haben sich gleichgeschlechtliche Paare das Ja-Wort gegeben. Das geht nach einem Bericht der »Rheinischen Post« aus Daten des Statistischen Bundesamtes hervor. Demnach wurden in diesem Zeitraum insgesamt 449.466 Ehen geschlossen, davon 16.766 zwischen Männern und 16.138 zwischen Frauen. Hinzu kamen laut der Zeitung 21.477 Lebenspartnerschaften, die in eine Ehe umgewandelt wurden. epd/nd

