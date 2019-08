Potsdam. Ein Bündnis aus Wissenschaftlern, Kulturschaffenden sowie politisch, kirchlich und zivilgesellschaftlich Engagierten hat in einem am Montag veröffentlichten offenen Brief deutliche Veränderungen beim geplanten Wiederaufbau der Potsdamer Garnisonkirche gefordert. Sie wandten sich an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU), Ministerpräsident Dietmar Woidke und Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (beide SPD).

Unter dem Motto »Bruch statt Kontinuität« dringen die rund 100 Erstunterzeichner unter anderem auf den Abriss des bestehenden Glockenspiels, auf den Verzicht auf Waffenschmuck sowie auf eine andere Trägerschaft. Notwendig sei »ein Lernort anstelle eines Identif...