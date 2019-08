Foto: Tribsees. Knapp zwei Jahre nach dem Zusammenbruch der A20 bei Tribsees in Mecklenburg-Vorpommern hat der Bau der neuen Autobahnbrücke begonnen. Zunächst wurde am Montag ein Probepfahl eingebohrt. Es werde jetzt mit den Gründungsarbeiten für die rund 75 Meter lange Brücke östlich der bestehenden Trebeltalbrücke in Fahrtrichtung Lübeck begonnen, sagte Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) bei einem Besuch der Bauarbeiten. Mit den 1,2 Meter starken Probepfählen soll untersucht werden, wie sie ideal ins Moor eingebracht werden können. Es folgen auf dem Teilstück 36 weitere Gründungspfähle. Es sei davon auszugehen, dass die Arbeiten an dem Abschnitt im Sommer 2020 fertiggestellt werden können. Die Kosten, die vom Bund getragen werden, belaufen sich laut Pegel auf rund neun Millionen Euro. Im Herbst 2017 war die auf Moor gebaute Autobahn eingebrochen. dpa/nd Foto: dpa/Bernd Wüstneck