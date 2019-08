Greta Thunberg vergangene Woche beim Start der Segelbootsfahrt Richtung USA Foto: AFP/Ben Stansall

Wenn Greta Thunberg auf die Bühne tritt, dann tut sie das mit einem klaren Ziel vor Augen. Ihre Stirn runzelt sich leicht, sie kneift die Augen zusammen, ihr Blick streift über die Menge: Die 16-Jährige hat etwas zu sagen. Ohne Wenn und Aber, ohne Kompromisse verurteilt sie Politiker für deren Untätigkeit beim Klimaschutz. Dafür wird sie gefeiert, weltweit und besonders auch in Deutschland. Für viele Jugendliche ist sie ein Vorbild. Und obwohl sie nur über die »Sache« spricht, es ihr nie um die eigene Person geht, ist Greta Thunberg längst zu einem Symbol der Klimaschutzbewegung geworden.

Wie weitreichend ihr Einfluss auf die Bewegung »Fridays for Future« in Deutschland ist, zeigen Forscher des Berliner Instituts für Protest- und Bewegungsforschung erstmals in einer Studie. So gaben über die Hälfte der befragten Teilnehmer an, dass die schwedische Aktivistin ihr Interesse am Klimawandel verstärkt habe. Ein weiteres Ergebnis: Die P...