Bundeswehrsoldaten dürfen bald umsonst mit der Bahn fahren, wenn sie Uniform tragen. Das soll eine Geste des Dankes sein; zugleich verspricht man sich davon Werbung für die Bundeswehr. Vor allem wird diese Regelung zur Folge haben, dass ein schwunghafter Handel mit echten und gefälschten Uniformen in Gang kommt und in den Zügen kaum noch ein Zivilist anzutreffen sein wird. Und der Anreiz, uniformiert zu reisen, kann noch verstärkt werden: Wer im Stechschritt zum Bordbistro marschiert, bekommt einen Kaffee gratis. Wer im Tarnanzug über den Bahnsteig robbt, darf in die 1. Klasse. Wer alle Fragen des Schaffners mit »Jawoll, Herr Oberst!« beantwortet, verdient sich 100 Bonuspunkte. Wer ein Lied aus dem Bundeswehr-Liederbuch zum Besten gibt (»Wir lagen vor Madagaskar«), hat einen Fensterplatz sicher. Und wer die Mitreisenden mit lustigen Anekdoten aus dem Afghanistan-Einsatz unterhält, wird mit einer Freifahrt prämiert. Nach Kabul. wh