Sonia Gandhi soll die Indische Indische Kongresspartei retten. Foto: dpa/EPA/Harish Tyagi

»Es wird für die Partei profitabel sein, Sonia Gandhi als Interimspräsidentin zu haben«, sagte Adhir Ranjan Chowdhury, eine Führungskraft innerhalb der größten indischen Oppositionspartei Indian National Congress (INC). Der faktische Parteivorstand der ältesten und über Jahrzehnte dominierenden politischen Kraft des Landes hat damit auf die endgültige Weigerung von Sonias Sohn Rahul reagiert, die Kongresspartei weiter zu führen. Kürzlich hatte Sonia Gandhi sich bereits notgedrungen an die Spitze der quasi kopflosen INC-Fraktion in der Lok Sabha, dem Unterhaus des indischen Parlaments, gesetzt.

Die angeschlagene Partei hat mit i...