Mit den Händen arbeiten: Katja Oskamp in Kosmetikerinnenkluft Foto: Paula Winkler

Meine Füße atmen auf im warmen Wasser. »Das ist doch unbequem für Sie!«, sage ich zu der Frau, die vor mir hockt, um ein Peeling aufzutragen. »Überhaupt nicht«, meint sie, ehe sie sich beneidenswert elegant wieder erhebt.

Die Schriftstellerin Katja Oskamp, 1970 in Leipzig geboren, ist in einem Berliner Plattenbau aufgewachsen, studierte Theaterwissenschaft, war Schauspieldramaturgin am Volkstheater Rostock und lernte von 1999 bis 2002 am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Für ihre Bücher »Halbschwimmer«, »Die Staubfängerin« und »Hellersdorfer Perle« hat sie mehrere Literaturpreise bekommen. Ihr neuestes - »Marzahn mon amour. Geschichten einer Fußpflegerin« - dürfte ihre bisherigen Erfolge in den Schatten stellen. Rezensionen gibt es landauf, landab. Einen Tag zuvor war das Fernsehen bei ihr.

Ist sie wirklich Fußpflegerin, fragte ich mich, als ich das Buch las. Wenn ja, wird sie es wohl nicht bleiben, oder? Ich war nicht die...