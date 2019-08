In Litauen die Finger vom Handy lassen, wenn man die Straße überquert. Foto: pa/VKM

1. Kaffee kochen auf historischem Platz in Italien: Das gönnten sich zwei Backpacker kürzlich unter einer Brücke in Venedig. Mit der saftigen Strafe zum Heißgetränk hatten die beiden nicht gerechnet. Was sie nicht wussten: Picknicken an historischen Plätzen in Italien ist verboten. Sie mussten 1000 Euro Bußgeld zahlen.

2. »Obszöne Lieder« in Singapur: Dass in Singapur Kaugummikauen unter Strafe steht, hat sich herumgesprochen. Aber auch wer seine Mitmenschen mit Musik oder anderen Geräuschen nervt, läuft Gefahr, ein Bußgeld bis zu 1000 Singapur-Dollar (ca. 650 Euro) zahlen zu müssen. Wer auch noch »obszöne Lieder oder Balladen« von sich gibt, riskiert gar drei Monate Haft.

3. Handynutzung beim Überqueren der Straße in Litauen: Wie ein Zombie aufs Handy zu starren und die Straße zu überqueren, kann in manchen ...