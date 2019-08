Die Vandalismus-Serie gegen Gedenkstätten für die homosexuelle Bewegung setzt sich fort. Nach Angaben des Lesben- und Schwulenverbandes Berlin-Brandenburg (LSVD) wurden die beiden Gedenktafeln am Magnus-Hirschfeld-Ufer in Berlin-Mitte, mit denen an die erste homosexuelle Emanzipationsbewegung erinnert wird, erneut beschädigt. Demnach wurden von einem unbekannten Täter oder unbekannten Tätern die Augen von Anita Augspurg, Karl Heinrich Ulrichs und Magnus Hirschfeld ausgekratzt und ausgebrannt. Zudem wurden die Münder von Anita Augspurg und Magnus Hirschfeld entstellt. Ähnliche Beschädigungen gab es bereits in den Jahren 2017 und 2018. Der Geschäftsführer des LSVD, Jörg Steinert, stellte bei der Polizei Anzeige gegen Unbekannt.

Der Vorfall reiht sich ein in eine ganze Reihe weiterer homophober Attacken, die in den vergangenen Tagen in Berlin zu verzeichnen waren. Allein dreimal wurde das Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen in Tiergarten beschädigt. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde das Denkmal mit Farbe beschmiert, am Montag dann die Sichtscheibe zerkratzt. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt in diesen Fällen.

Der LSVD setzt sich wegen der Attacken für eine Videoüberwachung von Erinnerungs- und Gedenkorten ein.