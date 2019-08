Am Sonntag hatte Trump erklärt, ein Kauf Grönlands könnte für die USA »strategisch« interessant sein und hinzugefügt: »Im Grunde wäre es ein großes Immobiliengeschäft.« dpa/nd

Washington. US-Präsident Donald Trump hat sein Treffen mit der dänischen Regierungschefin Mette Frederiksen abgesagt. Er schrieb am Dienstagabend (Ortszeit) auf Twitter, er verschiebe das Treffen, weil Frederiksen gesagt habe, dass sie kein Interesse daran habe, über einen Verkauf von Grönland zu reden. Die Ministerpräsidentin habe den USA und Dänemark »einen sehr großen Aufwand« erspart, indem sie so direkt gewesen sei, dafür danke er ihr, fügte Trump hinzu.

