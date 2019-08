Hier ist Ihr «Telekolleg Europa», sprechen Sie bitte laut mit: «Ne, blagodarya, nie ne prodavame.» «Nej tak, vi sælger ikke.» «No thanks, we do not sell.» «Ei aitäh, me ei müü.» «Ei kiitos, emme myy.» «Non merci, nous ne vendons pas.» «Den efcharistó, den to pouláme.» «Níl maith agat, ní dhíolaimid.» «No grazie, non vendiamo.» «Ne, hvala, ne prodajemo.» «Ne, ačiū, neparduodame.» «Nē, paldies, mēs nepārdodam.» «Le grazzi, ma nbieghux.» «Nee bedankt, wij verkopen niet.» «Nie, dziękuję, nie sprzedajemy.» «Não, obrigado, nós não vendemos.» «Nu multumesc, nu vindem.» «Nej tack, vi säljer inte.» «Nie, ďakujeme, nepredávame.» «Ne, hvala, ne prodajamo.» «No gracias, no vendemos.» «Ne, díky, neprodáváme. »Nem köszönöm, nem adunk el.« Sie haben in allen EU-Amtssprachen »Nein, danke, wir verkaufen nicht« gesagt. Sie dürfen Ihren Kontinent behalten, und Herr Trump wird Sie auch nicht mehr besuchen. Gern geschehen. stf