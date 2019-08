Der Fuhrpark der Parkeisenbahn Wuhlheide ist alt, aber robust. Foto: nd/Ulli Winkler

Gute Nachrichten für alle großen und kleinen Eisenbahnfreunde in Köpenick: Die Parkeisenbahn in der Wuhlheide wird auch in den kommenden Jahren ihre Runden durch das Freizeit- und Erholungszentrum (FEZ) drehen können.

Am Mittwochnachmittag stellte SPD-Fraktionschef Raed Saleh zusammen mit dem SPD-Abgeordneten Lars Düsterhöft der Betreibergesellschaft »Berliner Parkeisenbahn« (BPE) Tausende Euro an finanzieller Unterstützung in Aussicht, damit notwendige Sanierungsmaßnahmen an der Anlage durchgeführt werden können. »Es ist mir ein wirkliches Herzensanliegen, die Parkeisenbahn in der Wuhlheide zu unterstützen«, sagte Saleh bei einer Fahrt mit der historischen Schmalspurbahn durch die Grünanlage. Er wolle die benötigten Gelder entweder aus dem Wachstumsfonds »Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt« (SIWA) oder über die Berliner Lottostiftung akquirieren. »Die Lottostiftung wäre definitiv die zügigere Variante«, sagte der Sozial...