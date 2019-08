Foto: imago images

Murat klickte und klickte. Um virtuelle Bäume zu fällen, klickte er tagelang. Die reale Welt um ihn herum war ihm egal. Er hackte Holz, mit dem Ziel, ein Schiff zu bauen. Murat ist internetabhängig. So wie er verlagern immer mehr Menschen Spaß, Unterhaltung, zwischenmenschliche Beziehungen und sogar spirituelle Erfahrungen ins Internet.

Seit Jahren gehören internetbasierte Computerspiele zu den beliebtesten Freizeitaktivitäten der Deutschen. Schon längst werden nicht mehr nur Ballerspiele oder Sportanimationen gespielt. Das Internet ermöglicht komplexe Rollenspiele, an denen sich Tausende Menschen beteiligen, vor allem Jungen und Männer. Mädchen und Frauen machen rund ein Fünftel der Community bei den Cyberspielen aus.

Zentrum für Suchtmedizin

In der Abteilung für Medienabhängigkeit der Bernhard-Salzmann-Klinik in Gütersloh werden junge Männer aus der ganzen Republik behandelt. Viele bleiben über Monate in Therapie, nachde...