Das Kunstwerk erstrahlt in neuem Glanz. Foto: Wilfried Neiße

Die bekannte Potsdamer Skulptur »Transparente Weltkugel« wurde neun Jahre nach ihrer Demontage am neuen Standort im Stadtzentrum wieder aufgestellt. Bei einer feierlichen Einweihungszeremonie lobte die Kulturbeigeordnete Noosha Aubel am Donnerstag die Hartnäckigkeit, mit der die Freunde dieses Kunstwerks schließlich seine Rettung erzwangen.

In unmittelbarer Nachbarschaft zum Potsdamer Marktcenter steht nun der große, durch zwei Zitate in Stahl angedeutete Globus. Es verschränken sich damit die elfte Feuerbach-These von Karl Marx, »Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kömmt darauf an, sie zu verändern«, mit dem Goethe’schen Schlusssatz aus dem »Faust«: »Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis.«

Der Projektleiter des Neuaufbaus, Thomas Hesse, sagte, die Potsdamer hätten am langwährenden Wiederaufbau der »Weltkugel« großen Anteil genommen. Für viele hängen Kindheitserinnerungen daran. Einst seien sie...