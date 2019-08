Bei seinem Antrittsbesuch in Paris hat Großbritanniens neuer Premierminister Boris Johnson versichert, dass er eine Vereinbarung mit der EU zum Brexit anstrebt. »Ich will ein Abkommen«, betonte Johnson am Donnerstag bei einem Treffen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im Elysée-Palast. Macron zeigte sich gesprächsbereit, wies eine grundlegende Neuverhandlung des bestehenden Austrittsabkommens zwischen der EU und Großbritannien jedoch erneut zurück.

Bereits am Abend zuvor hatte der britische Premier bei seinem Antrittsbesuch in Berlin von Bundeskanzlerin Angela Merkel gefordert, dass die sogenannte Backstop-Regelung im bestehenden Austrittsabkommen gestrichen werden solle.

Diese Regelung in dem von Johnsons Vorgängerin Theresa May mit der EU im vergangenen November ausgehandelten Abkommen sol...