Der 23. August ist in Lettland seit der wiedererlangten Unabhängigkeit einer der prominentesten Gedenktage. Doch so groß wie in diesem Jahr wurde dieser Tag seit Langem nicht begangen: mit Dutzenden Gedenkveranstaltungen, Diskussionen, Fernsehsendungen und Ausstellungen. In den offiziellen Veranstaltungen wird aber den beiden Regimen nicht die gleiche Aufmerksamkeit gewidmet: Im Vordergrund steht der Stalinismus.

Das liegt daran, dass der 23. August im Baltikum als ein »Erinnerungstag eines Erinnerungstages« gilt. Am 23. August 1989 - 50 Jahre nach dem Molotow-Ribbentrop-Pakt - bildeten Hunderttausende Menschen aus Estland, Lettland und Litauen, damals noch in der Sowjetunion, eine 600 Kilometer lange Menschenkette, den »Baltischen Weg«. Damit demonstrierten sie für Unabhängigkeit und Freiheit. Der 30. Jahrestag des Baltischen Wegs überschattet dieses Jahr alles andere.

Die baltischen Politiker versuchen schon lange, die Anerkennung de...