Berlin. Der russische Botschafter in Deutschland, Sergej Netschajew, hat sich gegen die These gewandt, Hitlerdeutschland und die Sowjetunion seien wegen ihres Nichtangriffspakts von 1939 gleichermaßen verantwortlich für den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Diese These werde »von einigen Pseudohistorikern« aktiv verbreitet, schreibt er in der Zeitung »junge Welt«. Es handele sich dabei um eine Verzerrung des historischen Kontextes. Zu dem Pakt sei die Sowjetunion genötigt gewesen, weil die westlichen Staaten den deutschen Aggressor mit dem Münchner Abkommen 1938 und der Aufteilung der Tschechoslowakei beschwichtigen und...

