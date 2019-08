Foto: nd/Ulrike Wagener

Sie sind Rentnerin, arbeiten aber noch zwei- bis dreimal im Monat als Krankenschwester im Krankenhaus. Warum?

Ich habe 45 Jahre gearbeitet, und mit 63 konnte ich dann in Rente gehen. Aber ich wollte es einfach nicht wahrhaben, ich habe meinen Job geliebt. Ich habe so viel gelernt, und ich will mein Wissen und meine Arbeit nicht einfach so aufgeben. Es gibt auch stressige Zeiten, aber das vergisst man, wenn man das, was man macht, gerne macht. Manche können das gar nicht verstehen, wenn ich sage, ich vermisse meinen Job. Aber ich finde, die Pflege ist ein attraktiver Beruf, man arbeitet mit Menschen - und mit Hand und Seele.

Wollten Sie schon immer in der Pflege arbeiten?

Nein, nach dem College in Kerala, Indien, wollte ich Geschichte studieren und habe gedacht, dann könnte ich unterrichten.

Aber dann sind Sie nach Deutschland gegangen, um eine Pflegeausbildung zu machen. Hatte das mit der Kirche zu tun?

Das hat...