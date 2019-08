Auf der Suche nach Arbeit reisten Hobos während der Großen Depression meist in Güterzügen durch die USA. Foto: mauritius images/H. Armstrong Roberts

Vor allem die Hippie-Bardin Joan Baez hat mit ihrem vor 50 Jahren auf dem Woodstock-Festival vorgetragenen Song »Joe Hill« dazu beigetragen, dass der Name des 1915 hingerichteten Sängers noch heute bekannt ist. Hill war für den Mord an einem Ladenbesitzer hingerichtet worden, den er wohl nicht begangen hatte. Doch Polizei und Justiz war er als Künstler, der der Gewerkschaft »Industrial Workers of the World« (IWW) nahe stand, ein Dorn im Auge. Schließlich unterstützte er die Streiks und Aktionen dieser 1905 in den USA gegründeten Gewerkschaft - die mehr als zwei Jahrzehnte für eine heute fast vergessene Geschichte von oft militanten amerikanischen Arbeitskämpfen stand.

Kürzlich hat Gabriel Kuhn eine kleine Geschichte der IWW herausgegeben. Das 152-seitige Buch trägt den Titel »Wobblies«. Unter diesem Namen wurde die IWW vor einem Jahrhundert weltweit bekannt und in gewisser Weise zum Schrecken der Kapitalisten. Den Ursprung des Nam...