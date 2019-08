Manager erhoffen sich einen Geldregen durch das Grundeinkommen. Foto: dpa/Marc Müller

Die Digitalisierung gilt derzeit als die große gesellschaftliche Herausforderung. Sie eröffnet Chancen, so heißt es, birgt aber auch große Risiken. Zum Beispiel die menschenleere Fabrik, das menschenleere Büro. Denn übernehmen erst die Automaten die Arbeit, verlieren die Menschen ihre Jobs und damit ihre Einkommen. An die Politik ergeht daher die Forderung, Arbeit und Einkommen zu entkoppeln - durch ein Bedingungsloses Grundeinkommen (BGE). Hinter dieser Idee versammeln sich nicht nur Linke, sondern auch Vertreter der Konzerne. Allerdings verfolgen beide verschiedene Ziele.

Die menschenleere Fabrik

Aktuell ist die offizielle Arbeitslosenrate in Deutschland zwar so niedrig wie zuletzt 1980, an die verbleibenden 2,3 Millionen erwerbslosen Menschen hat man sich gewöhnt. Digitalisierung und Automatisierung der Produktion könnten jedoch zu neuer Massenarbeitslosigkeit führen. Im Ergebnis sähe sich ein Heer von Arbeitslosen großen Re...