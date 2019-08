22. August 1989: Nun hat auch die westdeutsche Botschaft in Prag wegen Überfüllung geschlossen, 140 DDR-Bürger halten sich dort auf. Auf Arbeit sorgt das »Paneuropäische Picknick« vom 19. August an der ungarisch-österreichischen Grenze für heftige Diskussionen. Erwin hat auf den im Westfernsehen ausgestrahlten Bildern eine Bekannte entdeckt. Manne meint, das Ganze sei eine konzertierte Aktion der Konterrevolution. Dafür stehe schon der Initiator, CSU-Mann Otto von Habsburg, ältester Sohn des letzten K.-u.-k.-Kaisers. Unser Parteisekretär berichtet, dass an DDR-Bürger in Ungarn Handzettel mit der Einladung zum »Picknick« verteilt worden seien. Honecker selbst habe in einem Interview dem britischen »Daily Mirror« gesagt: »Als sie dann zum Picknick kamen, gab man ihnen Geschenke, zu essen und die D-Mark, dann hat man sie überredet, in den Westen zu kommen.« Ich frage mich, wie »unser Erich« zu einem westlichen Medienstar avancieren konnte...

