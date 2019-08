Klimapolitik ist Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ein Anliegen: Hier eröffnet er 2017 in Burkina Faso eine Solarenergieanlage. Foto: AFP/Ludovic Marin

Die Bekämpfung der globalen Ungleichheit hat sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron für den G7-Gipfel in Biarritz vorgenommen. Die Gilets Jaunes, die Gelben Westen, werden ihn am Samstag in Anglet in der Nähe von Biarritz bei ihrer Demonstration daran erinnern, dass es auch in Frankreich wachsende Ungleichheit gibt. Wie wenig das die Regierung Macron schert, zeigt die Aussage des Regierungssprechers Benjamin Griveaux vom Anfang der Proteste. Die, die auf die Straße gehen, seien »Kettenraucher und Dieselfahrer« und: »Sie verkörpern nicht das Frankreich des 21. Jahrhunderts, das wir wollen.« Zur Erinnerung: Eine Erhöhung der Abgaben auf Treibstoff und Tabak war der Auslöser der Demonstrationen der Gelbwesten ab November 2018.

So wenig Empathie aus der Regierung Macron bisher gegenüber den Gelben Westen bekundet wurde, so viel wird sie verbal rund um den G7-Gipfel den »Verdammten dieser Erde« (Frantz Fanon) entgegengebracht, zum ...