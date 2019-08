In der Defensive gegen die Taliban: die Polizei in Kabul Foto: dpa/AP/Rafiq Maqbool

Die Formel klingt einfach: US-Truppen raus aus Afghanistan, die Taliban beenden ihren Aufstand, Handschlag, Unterschrift, Friede bis ans Ende aller Tage. US-Präsident Donald Trump klang zuletzt, als stünde der Abschluss eines genau solchen Deals unmittelbar bevor. Freilich, so der US-Präsident, man wolle nicht, dass Afghanistan ein Labor für Terrorismus würde. Man werde in gewissem Umfang schon bleiben, schließlich sei Afghanistan ja doch ein »gewisses Nest«.

Der Weg zu Frieden und Aussöhnung hält in Afghanistan viele Fallstricke parat: Vor allem einmal den, dass die Taliban nach wie vor darauf bestehen, erst nach Abzug der US-Armee Gespräche mit der Regierung in Kabul beginnen zu wollen. Die nächste Frage lautet: Wer spricht für die Regierung? Diese ist nach den Wahlen 2014 zwischen Präsident Aschraf Ghani und Regierungschef Abdullah Abdullah gespalten. Abkommen laufen demnach Gefahr in den Sog interner Machtkämpfe zu geraten und...