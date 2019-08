Oxfam kritisiert das Befeuern der weltweiten Ungleichheit durch die G7. Foto: dpa/Michael Kappeler

Welche Bedeutung haben Veranstaltungen wie der Gegengipfel in Hendaye und Irun zum offiziellen G7-Treffen der sieben großen westlichen Industriestaaten im benachbarten Biarritz?

Diese Treffen haben eine entscheidende Bedeutung. Die sozialen Netzwerke können nicht leisten, was direkte Treffen bringen. Einst war das Weltsozialforum (WSF) vor fast 20 Jahren der Raum, uns zu treffen, uns auszutauschen und an Alternativen zu arbeiten. Das WSF ist inzwischen in der Sinnkrise und scheint seinen Zenit überschritten zu haben. Es ist wichtig, dass Beziehungen über Kontinente aufgebaut und ausgebaut werden. Es gab einst viel mehr Austausch zwischen Europa und Lateinamerika, aber die Beziehungen haben zum Beispiel gelitten, weil einige sehr kritisch gegenüber der Maduro-Regierung in Venezuela sind, andere sie verteidigen. Das hat uns gespalten und geschwächt. Es gibt Alternativen, und das System ist nicht alternativlos, wie uns vorgegaukelt w...