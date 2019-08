Abdullahi Ahmed Ali kam mit 17 zum Döbelner SC. Nicht nur als Schiedsrichter hat man ihn in Mittelsachsen längst integriert. Foto: Manuela Engelmann-Bunk

Die nächste Etappe bis zu Abdullahi Ahmed Alis großem Ziel begann am vergangenen Wochenende im Geithainer Henning-Frenzel-Stadion. Ali leitete die Partie zwischen FSV Alemannia Geithain und SV Blau-Weiß Deutzen. Kreisoberliga Muldental/Leipziger Land. Achte Fußballliga. Mitten in Sachsen zwischen Leipzig, Dresden und Chemnitz.

Für Schiedsrichter Ali war das auch der Anpfiff zu seiner ersten kompletten Saison in der höchsten Liga des Kreisverbandes. Ein Aufstieg, den er sich durch gute Leistungen erarbeitet hat. «Ich bin erst dreieinhalb Jahre in Deutschland und habe in jedem Jahr eine Klasse höher gepfiffen», sagt er. Inzwischen gehört er zu den besten Schiedsrichtern des Kreises, die eigens betreut und gefördert werden. Nächstes Jahr will er schon in der Landesklasse pfeifen und irgendwann ganz an der Spitze ankommen: «Ich kann es bis in die Bundesliga schaffen», sagt er. «Das ist mein Traum.» Warum sollte man auch mit 20 in eine...