Foto: Die Waldbrände in Brasiliens Amazonasgebiet sind zur internationalen Staatsaffäre geworden. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron forderte am Freitag mit Unterstützung von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die Brände zum Thema des G7-Treffens an diesem Wochenende zu machen. »Unser Haus brennt«, sagte Macron. Brasiliens rechtsextremer Staatschef Jair Bolsonaro verbat sich diese Einmischung und stellte damit klar, dass er den Regenwald als sein »Haus« betrachtet. Mit dem hat er viel vor: Die ungenutzte und daher unrentable Natur will »Kapitän Kettensäge«, wie Bolsonaro sich nennt, in kapitalistisch blühende Landschaften verwandeln. Dafür wird immer mehr Regenwald gerodet. Ermutigt von ihrem Präsidenten legen Landwirte zudem Feuer, um Platz für Weideflächen und Wirtschaftswachstum zu machen. Seit Jahresbeginn wurden laut der Zeitung »Folha de S. Paulo« 72 843 Brände registriert. kau Foto: Reuters/Adriano Machado