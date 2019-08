Unteilbar in Dresden Foto: Simon Polcheau

Thomas und Hannah sind gemeinsam auf die Demonstration gekommen. Vater und Tochter stehen inmitten einem Meer von Fahnen, Schildern, Lautsprecherwagen und Menschen. Hannah trägt bunte Luftballons um den Arm gebunden. »Wir fürchten einen Rechtsruck in Sachen«, sagt ihr Vater. In seiner »alternativen Blase« gebe es zwar noch keine Menschen, die rechte Parolen riefen. Aber nach der Landtagswahl und einem Erstarken der AfD fürchte er um freie Kultur und Bildung. Hannah merkt den Trend deutlicher. »In meiner Schule bekommen viele von Ihren Eltern gesagt, dass das alles schon nicht so schlimm wird mit der AfD«, berichtet die Jugendliche. Umso wichtiger sei es ihr, heute ein Zeichen zu setzen. Sie sind damit nicht allein.

40.000 Menschen und 36 LKWs

In Dresden haben am Samstag nach Angaben der Veranstalter mindestens 40.000 Menschen für eine offene und freie Gesellschaft demonstriert. Die Teilnehmer hätten »ein unmissverständliches Zeichen für Solidarität statt Ausgrenzung gesetzt«, erklärte das Bündnis »Unteilbar«. Nach der Auftaktkundgebung am Altmarkt zogen die Demonstranten in thematischen Blöcken durch das Zentrum der sächsischen Landeshauptstadt. Die daran anschließende Abschlusskundgebung sollte bis etwa 22.00 Uhr dauern. Von Seiten der Politik hatten unter anderem SPD-Interimschef Thorsten Schäfer-Gümbel, Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), die Linkspartei-Vorsitzenden Bernd Riexinger und Katja Kipping sowie Grünen-Chefin Annalena Baerbock ihre Teilnahme angekündigt. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) wollte nicht teilnehmen, weil bei der Demonstration »auch Kräfte wie die Antifa mit von der Partie sind«.

Die Teilnahme von Olaf Scholz sorgte für Unmut, da der Bundesfinanzminister wegen seiner Rolle während des G20-Gipfels 2017 in Hamburg als damaliger Bürgermeister der Hansestadt nicht unumstritten ist. nd-Reporterin Lotte Laloire stellte die naheliegende Frage: »Sind die Teilnehmer heute in Dresden nicht dieselben, die Sie damals in Hamburg am demonstrieren gehindert hatten?« Scholz wich einer konkreten Antwort aus. »Ich glaube, dass die Schlussfolgerung falsch ist. Hier geht es um etwas Gutes«, so der Politiker gegenüber »nd«.

Der staatlich verordnete Anti-Antifaschismus

»Die SPD müsste mehr Präsenz auf solchen Demonstrationen zeigen«, sagte indes Sophie Koch. Auf die Frage, wie sich ihre Partei überzeugender gegen Rechts engagieren könnte, meinte die SPD-Kandidatin für den sächsischen Landtag in Dresden-West: »Es geht vor allem darum, klare Kante gegen Rechtsterrorismus zu zeigen und etwas am Verfassungsschutz zu ändern.«

Ähnlich äußerte sich die LINKE-Politikerin Martina Renner: »Der staatlich verordnete Anti-Antifaschismus der CDU Sachsens ist ein Motor für den Rechtsruck.«

Ulrike Sommer von der Kampagne »Nationalismus ist keine Alternative« betonte im »Parade Power«-Block die Zusammenarbeit zwischen Antifaschisten und Geflüchteten. Man wolle »die Leute sichtbar machen, die jeden Tag gegen neue Faschisten, Entrechtung und die Kriminalisierung von Protest kämpfen«. Unteilbar sei nur der Anfang, betonte die Aktivistin. Man werde weiterkämpfen und hoffen, dass »dieser Tag dazu führt, dass sich mehr Leute organisieren«.

Flucht und Migration nicht gegeneinander ausspielen

Von überall her und aus den verschiedensten Spektren reisten die Teilnehmer nach Dresden, um ihre Stimme gegen die drohende Gefahr zu erheben. »Wir sind absolut gegen Rechts«, bekräftigte ein Paar aus der Lausitz am Rande der Kundgebung. »Solidarität und Unteilbar ist in der DNA der Gewerkschaften«, sagte ein Mitglied der Industriegewerkschaft BCE, das zu Unteilbar kam.

Rund 300 Organisationen und Einzelpersonen aus Sachsen und dem gesamten Bundesgebiet hatten zur Demonstration in Dresden aufgerufen. Darunter der DGB-Bezirk Sachsen, Fridays For Future Leipzig, der Republikanische Anwältinnen- und Anwälteverein, Pro Asyl und die Interventionistische Linke. »Rassismus und Menschenverachtung sind gesellschaftsfähig. Was gestern mehrheitlich noch undenkbar war und als unsagbar galt, ist heute Realität«, hieß es im Aufruf. Humanität und Menschenrechte, Religionsfreiheit und Rechtsstaat würden offen angegriffen. Es sei ein Angriff, »der uns allen gilt«. Und: »In dieser Situation lassen wir nicht zu, dass Sozialstaat, Flucht und Migration gegeneinander ausgespielt werden.«

Am Rande der Demonstration kam es auch zu einer Hausbesetzung durch linke Gruppen.

Das erste Mal in Erscheinung getreten ist das Unteilbar-Bündnis im Oktober 2018. Es rief damals zu einer Großdemonstration in Berlin gegen Rechts auf. Fast eine viertel Millionen Menschen nahmen daran teil. Die Kundgebung war damit eine der größten Demonstrationen, die die Bundesrepublik in den letzten Jahrzehnten gesehen hat.