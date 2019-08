Der Ratgeber hat 224 Seiten und kostet 14,90 Euro. Bestellmöglichkeiten: im Online-Shop unter www.ratgeber-verbraucherzentrale.de oder telefonisch unter (0211) 38 095 55. Er ist auch in den Beratungsstellen der Verbraucherzentralen und im Buchhandel erhältlich. vznrw/nd

Um sich im Dickicht der verschiedenen Leistungssysteme und Zuständigkeiten in Sachen Geld vom Staat durchzufinden, hilft der Ratgeber »Mein Recht auf Geld vom Staat. Welche Leistungen stehen mir zu«. Er bietet einen Überblick über alle Leistungen vom Staat, über Hilfen bei der Renten- und Unfallversicherung, über die Förderung der Altersvorsorge und gibt Tipps über Behörden, Ansprechpartner und Anträge.

