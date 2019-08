Ich habe es mit Psychoanalyse probiert. Mich gefragt, was diese Mücke in dieser Nacht mir denn jetzt sagen sollte, warum ich sie so dermaßen zum Elefanten machte. Mich gefragt, was der Stich bedeutete, den sie mir verpasst hatte, sicherlich steckte da auch wieder nur was Sexuelles dahinter, und was das Sirren und Summen, die Schreckhaftigkeit nach dem Luftangriff bedeuten sollen. Vielleicht brach sich da etwas aus dem kollektiven Bewussten Bahn?

Jedenfalls, da war schon wieder eine, neulich nachts. Eine Mücke im Schlafzimmer. Mein Fenster geht auf eine Grünfläche hinaus, ein Kita-Spielplatz, eine Kirche, ein Hort, und rechts davon ein Schrebergarten; da muss irgendwo eine Wasserfläche sein, die diese zahllosen Mücken produziert, die mich den im anstrengenden Spätkapitalismus so wichtigen Schlaf kosten - von wegen Insektensterben!

Kaum werde ich nämlich angegriffen, liege ich lange wach. Erst suche ich ...