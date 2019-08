In seinem Buch »Auf Abwegen« analysiert Klaus Müller die ökonomischen Verhältnisse, Zusammenhänge und Strukturen des Kapitalismus sowie die Art und Weise ihrer Reflexion in der ökonomischen Theorie umfassend und instruktiv. Die Grundkategorien der politischen Ökonomie des Kapitalismus werden in Auseinandersetzung mit bürgerlichen Ökonomen und Autoren der »Neuen Marx-Lektüre« erläutert. Müller, der bis 1991 an der TH Karl-Marx-Stadt und der TU Chemnitz lehrte sowie später als freiberuflicher Dozent für Betriebs- und Volkswirtschaftslehre tätig war, setzt sich mit einseitigen, falschen sowie an der Oberfläche bleibenden ökonomischen Abbildern und Begriffen auseinander und begründet die widersprüchlichen Zusammenhänge und Entwicklungstendenzen im Kapitalismus.

Dabei beschreibt der Autor wichtige Eigenschaften der ökonomischen Realität, die für das Verständnis der politischen Ökonomie entscheidend sind, aber von bürgerlichen Autoren oft mi...