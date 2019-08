Der Arbeitsschutz im Baugewerbe bleibt mangelhaft. Foto: dpa/Daniel Naupold

Sieben tödliche Arbeitsunfälle im laufenden Jahr in Berlin - die vorläufige Bilanz ist nach wie vor erschreckend. Daran kann auch der freundliche Ort der Vorstellung des aktuellen Jahresberichts der Berliner Arbeitsschutzbehörden, die »Schaubäckerei Backpfeife«, nichts ändern.

Erst vor wenigen Tagen hatte Elke Breitenbach, Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales von der LINKEN berichtet, wie schlecht es noch immer um die »gute Arbeit« in Berlin bestellt ist - daran hat auch der nach wie vor mangelhafte Arbeitsschutz in vielen Betrieben einen gehörigen Anteil. Zusammen mit Robert Rath, dem Direktor des Landesamts für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit Berlin (LAGetSi), erklärte die Senatorin am Montag die aktuelle Situation beim Arbeitsschutz in Berliner Betrieben aus der Perspektive der Arbeitsschutzaufsicht.

98 798 registrierte Betriebe mit insgesamt rund 1,5 Millionen Beschäftigten unterliegen...