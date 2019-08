Potsdam. Die Flüchtlingsselbsthilfeorganisation »Women in Exile« will an diesem Dienstag um 14.30 Uhr in Potsdam vor dem Innenministerium in der Henning-von-Tresckow-Straße demonstrieren. Hintergrund ist die Tötung von Rita Awour Ojunge, die im Asylheim in Hohenleipisch lebte. Organisiert wird die Kundgebung von »Women in Exile« und Freunden mit Unterstützung des Flüchtlingsrats Brandenburg.

Neben dem Gedenken an Rita ist beabsichtigt, die Aufklärung des Falles sowie die Schließung des »Lagers in Hohenleipisch« zu fordern. Am 7. April 2019 war...