Nicola Zingaretti, Vorsitzender der Demokratische Partei Italiens Foto: AFP/ Vincenzo Pinto

In diesen Tagen richten sich in Italien viele Augen auf Nicola Zingaretti. Er ist Chef der Demokratischen Partei (PD) und verhandelt mit der Fünf-Sterne-Bewegung über die Bildung einer Regierung. Einfach wird das nicht. Ein Streitpunkt ist, ob der kürzlich zurückgetretene Ministerpräsident Giuseppe Conte auch Chef des neuen Kabinetts werden soll. Conte hatte sein Amt aufgegeben, nachdem die Koalition der Sterne mit der rechtsradikalen Lega geplatzt war. Anders als Sterne-Chef Luigi Di Maio will Zingaretti einen Wechsel an der Regierungsspitze und Änderungen in der Flüchtlingspolitik.

