Berlin. Die Kinder- und Jugendhilfe muss nach Ansicht von Sozial- und Fachverbänden für alle Kinder in Deutschland zuständig sein - egal, ob sie eine Behinderung haben oder nicht. Ein Bündnis von Experten, Betroffenen- und Wohlfahrtsverbänden richtete am Dienstag in Berlin einen Appell an Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD), die gesetzlichen Voraussetzungen für eine inklusive Kinder- und Jugendhilfe zu schaffen. Sie zielen mit ihrer Initiative auf eine geplante Reform.

Sechs Bundesländer - Niedersachsen, Baden-Württemberg, Bremen, Thüringen, Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern - unterstützen den Appell. Die insgesamt fast 500 Unterzeichner fordern, die unterschiedliche Beh...