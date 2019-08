Damaskus. Die kurdischen Behörden in Syrien haben nach eigenen Angaben mit dem Abzug ihrer Kämpfer von der Grenze zur Türkei begonnen. Bereits am Samstag seien Sandbarrikaden im Grenzort Ras al-Ain abgebaut und eine Gruppe der kurdischen Volksschutzeinheiten YPG mit schweren Waffen von dort abgezogen worden, teilte die kurdische Selbstverwaltung in Nord-Ost-Syrien am Dienstag mit. Gleiches gelte für den Grenzort Tell Abiad. Die Türkei hatte auf eine Sicherheitszone an der türkisch-syrischen Grenze gedrängt und mit einer Militäroffensive gedroht. dpa/nd