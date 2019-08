Aminata Touré soll Vizepräsidentin des Kieler Landtags werden. Foto: dpa/Carsten Rehder

Die Abgeordneten des Schleswig-Holsteinischen Landtags wählen am Mittwoch eine neue Landtagsvizepräsidentin. Die ausgeguckte Kandidatin weckt ein besonderes Interesse, da sie eine junge Politikerin mit spezieller Vita ist. Ihr Name lautet Aminata Touré. Der Posten des Landtagsvizepräsidenten ist vakant, weil Rasmus Andresen von den Grünen den Kieler Landtag verlassen hat und seine Partei nunmehr als Abgeordneter in Brüssel und Straßburg vertritt.

Touré ist jung, zielstrebig und selbstbewusst. Dass sie weiblich ist und eine schwarze Hautfarbe hat, war bislang kein Karrierehindernis. Trotzdem ist ein politischer Aufstieg, wie er ihr gel...