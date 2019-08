Über Jahre hatte die - in Zahl und Qualität - mangelhafte Personalausstattung die Berliner Verwaltung gelähmt. Am Dienstag berichtete Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) in der Senatspressekonferenz über Fortschritte des Landes Berlin in der Personalpolitik. Insgesamt habe es 2018 knapp 9000 Neueinstellungen gegeben. Damit sei die Zahl der ausgeschiedenen Beschäftigten kompensiert und der Personalbestand weiter aufgestockt worden. Zum Juni 2019 betrug die Beschäftigtenzahl 121 958, so der Sen...

