Historischer Handschlag zwischen Mosambiks Präsident Filipe Nyusi (l.) and RENAMO-Chef Ossufo Momade. Foto: AFP

Offiziell wurde der Bürgerkrieg in Mosambik erstmals 1992 beigelegt, nach mehr als 16 Jahre dauernden erbitterten Kämpfen und über einer Million Opfer. So richtig zur Ruhe kam das Land aber auch danach nicht, immer wieder flackerten Kämpfe zwischen Regierungskräften der linksgerichteten FRELIMO und dem bewaffneten Teil der rechtsgerichteten RENAMO auf, die sich schon im Bürgerkrieg gegenüberstanden. Diese Scharmützel kosteten in den vergangenen Jahren Hunderte Kämpfer das Leben. Damit soll nun definitiv Schluss sein.

»Paz definitiva« - »Endgültiger Frieden« steht auf der Frontseite eines Tisches in Maputo. In Anwesenheit mehrerer internationaler Gäste wie dem südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa, Ruandas Präsident Paul Kagame und der Hohen Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Federica Mogherini, unterzeichneten am 6. August 2019 Präsident Filipe Nyusi und der Führer der rechtsgerichteten RENAMO, Ossufo Mom...