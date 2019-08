Dank seines Erfolgs präsentiert er sich dort zunehmend selbst und versucht sich in Comedy. Witze, die als antisemitisch aufgefasst werden können, sorgten genauso für Kritik wie rassistische Bemerkungen - etwa als er einen Spielkontrahenten als »Nigger« bezeichnete. Er selbst sagt entschuldigend, er sei dumm und unreif. Teile seiner Fangemeinde, die seine freche Art liebt, nehmen ihm das nicht ab: Der Attentäter von Christchurch verwendete im Live-Video seiner Angriffe auf zwei Moscheen die Parole »Subscribe to Pewdiepie« - Titel einer aggressiven Kampagne zur Steigerung der Abonnentenzahlen. Erst Wochen später stoppte Kjellberg diese. Umso problematischer, dass er zu den 100 einflussreichsten Pionieren der Welt (»Time Magazine«) gehört.

Leute wie Pewdiepie spielen eine zentrale Rolle bei der Vermarktung der immer anspruchsvolleren Games für Konsolen und Smartphones. Für Kjellberg ein lukrativer Broterwerb, für den er 2011 ein Studium des Technologiemanagements in Göteborg schmiss. Aktuell verdient der mit der italienischen Modedesignerin Marzia Bisognin frisch Vermählte mit seinem Kanal laut Schätzungen etwa 2,1 Millionen Euro - pro Monat.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Wolffs Müllabfuhr nimmt sich diese Woche den Chefredakteur der »Welt am Sonntag«, Johannes Boie, vor

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!