Der Handschlag am »Tag von Potsdam« 1933 mit dem Militär offenbarte bereits, dass ein neuer Krieg avisiert war. Foto: imago images/Leemage

Ganz sicher dachte Hitler nicht an einen Scherz, als er ausgerechnet am 1. April des Jahres 1939 in Wilhelmshaven beim Stapellauf des Schlachtschiffes »Tirpitz« verkündete, im September werde die NSDAP einen »Parteitag des Friedens« durchführen. Aufwendige Vorbereitungsarbeiten begannen, ebenso die üblichen, von Ehrgeiz und Missgunst geprägten Rangeleien der Nazi-Prominenz um die begehrten Einladungen und Plätze für die als besonders attraktiv geltenden Zusammenkünfte. Das für die Tage vom 4. bis 11. September erarbeitete Programm ließ jedoch die vorgegebene thematische Orientierung kaum erkennen; es unterschied sich wenig von dem der anderen alljährlichen Nürnberger Spektakelveranstaltungen mit ihren unzähligen Aufmärschen, Appellen, Paraden und Führerreden, sieht man eventuell davon ab, dass eine Ausstellung dem Thema »Frau und Mutter - Lebensquell des Volkes« gewidmet sein sollte.

Es überraschte nach dem 1. September jenes Jahr...