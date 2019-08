Helsinki. In der Diskussion über einen möglichen EU-Einsatz zum Schutz des Schiffsverkehrs in der Golfregion ist keine schnelle Entscheidung in Sicht. Bundesaußenminister Heiko Maas sagte am Donnerstag am Rande eines EU-Treffens in Helsinki, sein Vorschlag von Anfang August müsse nun erst einmal im Lichte der Ergebnisse des G7-Treffens in Biarritz bewertet werden.

Dabei geht es nach Angaben des SPD-Politikers vor allem um die Frage, ob ein EU-Einsatz die Spannungen in der Iran-Krise verringern kann. »Alles, was zur Deeskalation beitragen kann, ist jetzt hilfreich«, sagte Maas. Zudem brauche es die größtmögliche Geschlossenheit der Europäischen Union.

Ähnlich äußerte sich auch Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, die am Donnerstag ebenfalls zu Gesprächen mit EU-Kollegen in Helsinki war. »Wir wollen auf der einen Seite die Freiheit der Seewege gewähren, aber auf der andere...