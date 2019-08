Camilla Weitzel (2.v.l.) jubelt mit den Kolleginnen. Foto: imago images/Laci Perenyi

Manchmal muss sich Camilla Weitzel kneifen. »Es ist fast wie ein Traum«, sagt der 19 Jahre alte Shootingstar der deutschen Volleyballerinnen. »Ich dachte, ich laufe ein bisschen mit. Es ist ja das erste Mal für mich. Dass wir dann noch so erfolgreich sind, hätte ich mir nie vorstellt.« Nach fünf Siegen in den ersten fünf EM-Spielen in Bratislava steht die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski als Gruppensieger im Achtelfinale am Sonntag gegen Slowenien.

Großen Anteil daran hat Weitzel, die in allen Begegnungen zur Startformation gehörte. »Camilla ist eine der größten Entdeckungen im Sommer«, sagte Koslowski. Die Mittelblockerin vom Dresdner SC gilt als derzeit größtes Talent auf dieser Position in Deutschland. Koslowski darf sich glücklich schätzen, die Abiturientin im Team zu haben - und das nicht nur wegen ihres großen Potenzials.

Es ist gerade einmal zwei Jahre her, da stellte Weitzel ihre gesamte Karriere infrage. ...