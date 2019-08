Was klingt, als habe man letzte Geräusche sterbender Tiere mit dem Gemurmel betender Spinner und dem Rauschen und Prasseln eines Rasensprengers zusammengemixt, heißt hier »Auslöschung - Fontaneller Auswurf«. Hier meint es also jemand ernst. Wir haben es mit Kunst zu tun, die ihr Aufgeladensein mit allerlei Bedeutung nicht verhehlen will. Möglicherweise gar mit Konzeptkunst von einem, der meint, dass eine fehlgeleitete Vorliebe für schlechte Wortspiele ausreicht, um als Künstler durchzugehen. Warum sonst nennt einer seine Klangcollagen »okkulte und psychoaktive Musick«? Kranke Musik also. Meinetwegen, wenn es denn unbedingt sein muss. Seufz.

Entsprechend bedeutungsvoll knurpselt, rumpelt, knistert, grunzt, krächzt und plätschert es auf dieser Platte. Ein bisschen Zahnarztbohrergeräusche, ein bisschen Fliegengesumm, ein bisschen Knochenmühle, ein bisschen Geisterbeschwörungsklappern. »Om Kult - Ritual Practice of Conscious Dying...