Das US-Team um Kemba Walker (r.) verlor im Testspiel gegen Australien erstmals seit knapp 13 Jahren bei oder kurz vor einem großen Turnier. Foto: imago images/AAP

Wenn Sportfunktionäre etwas gut können, dann sich selbst zu feiern. Das ist auch bei der FIBA nicht anders. Und so gaben sich die 22 Männer und fünf Frauen des Zentralvorstands des Basketballweltverbandes am Mittwoch in Peking durchweg Bestnoten für ihre Arbeit in den vergangenen fünf Jahren. Schließlich stand tags darauf eine Neuwahl des Gremiums an. Zentraler Punkt des seitenlangen Eigenlobs: »Die Einführung eines neuen Wettkampfsystems war ein voller Erfolg. Die Qualifikation zur WM 2019 hat sich in der Basketball-Community als extrem populär erwiesen.« Mit der Wahrheit hatte das nicht viel zu tun. Die vergangenen Jahre waren geprägt vom Streit zwischen Verbänden und Vereinen, besonders in Europa, der zum Fernbleiben vieler Stars von ihren Nationalmannschaften in den Qualifikationsspielen geführt hatte. Beim größten Event jedoch, den an diesem Sonnabend in China startenden Weltmeisterschaften, sollte dies ein Ende finden, hoffte die...