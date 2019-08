Regenwürmer und andere Lebewesen im Boden sorgen für die Humusbildung. Foto: imago images/blickwinkel

Die Landwirtschaft muss umdenken und endlich handeln. Das forderten die Rednerinnen und Redner auf dem Symposium »Maßnahmen zur Verringerung von Treibhausgasemissionen aus dem Boden in der Forst- und Landwirtschaft« am Montag in Bern. Damit schließen Sie sich dem Weltklimarat in seinem jüngst veröffentlichten Sonderbericht »Klimawandel und Landsysteme« an. Veranstalter des Symposiums waren die Deutsche Bodenkundliche Gesellschaft und die Bodenkundliche Gesellschaft Schweiz.

In Deutschland verursacht die Landwirtschaft rund sechs Prozent der Treibhausgasemission. Um dies zu senken, brauche es unter anderem eine gezieltere Stickstoffdüngung und ein erfolgreiches Humusmanagement. Dabei müsse der Boden als Gesamtsystem betrachtet werden. »Wir müssen raus aus unserer Komfortzone und uns auf neue alternative und vor allem nachhaltige Bewirtschaftungsformen einlassen«, resümiert Wibke Baumgarten von der Fachagentur Nachwachsende Rohstoff...